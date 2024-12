"Di rottamazione adesso non se ne parla". Così il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, intercettato in Transatlantico alla Camera, risponde sull'ipotesi di una nuova rottamazione delle cartelle. Richieste in proposito erano state avanzate con emendamenti sia al decreto fisco che alla manovra, che poi però non risultano tra i segnalati dei partiti.