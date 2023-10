Leo, 'magazzino cartelle abnorme, ripensare la riscossione'

"Vogliamo rivedere il sistema sanzionatorio, in particolare le sanzioni amministrative, che sono eccessivamente pesanti e riportarle a livelli europei". Lo ha detto Leo il viceministro delle Finanze Maurizio Leo in un videomessaggio al VII Congresso dell'Istituto nazionale dei tributaristi. L'intenzione, ha aggiunto, è anche quella di "ripensare il meccanismo di riscossione, che ha raggiunto livelli abnormi, circa 1.153 miliardi: dobbiamo cercare di smaltire questo magazzino di cartelle e lo vogliamo fare in modo tale da individuare realmente i carichi fiscali". "Abbiamo davanti a noi un periodo molto impegnativo e confido che, anche con la collaborazione di voi professionisti, potremo fare un buon lavoro nell'interesse del Paese, di tutti i contribuenti e dell'amministrazione finanziaria", ha concluso.