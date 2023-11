Leo, dialogo tra imprese e amministrazione, nessuna sanzione

Dobbiamo dare fiducia alle imprese, instaurando un nuovo e collaborativo rapporto con l'amministrazione finanziaria. Se un'impresa mette in luce la propria attività e i rischi connessi, avviando un dialogo con l'amministrazione finanziaria, si potranno evitare sanzioni amministrative e penali: questo è quanto ha affermato il Viceministro all'Economia, Maurizio Leo, in merito ai decreti fiscali in arrivo in CdM.