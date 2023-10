Leo, Decreto attuativo Irpef e mini-Ires lunedì

"Lunedì in Consiglio dei ministri portiamo il decreto sulla global minimum tax, con provvedimenti sulla fiscalità internazionale riguardanti la residenza di persone e imprese. Poi un altro decreto sull'Irpef, che toccherà l'accorpamento delle prime 2 aliquote, e sulla mini-Ires, mantenendo il regime esistente, con agevolazioni in caso di investimenti qualificati e assunzioni". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, a un convegno alla Luiss a Roma sul fisco, organizzato dal Sole 24 Ore, parlando di due decreti legislativi attuativi della delega fiscale in arrivo insieme alla manovra lunedì. Di modifiche alle norme sulle tasse di successione "per il momento non se ne parla", ha aggiunto Leo dopo alcune indiscrezioni di stampa che indicavano una stretta sulla successione per ricavare risorse.