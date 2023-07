Leo, adesso parliamo di rottamazione. Pace fiscale? vediamo

"Io parlo dell'esistente, che è quello che noi facciamo: la delega, la rottamazione. Poi non dipende da me, quindi vediamo se qualcuno ne parlerà". Lo ha detto il viceministro dell'economia Maurizio Leo interpellato sulla proposta di pace fiscale avanzata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. "Personalmente ragiono sull'esistente, che sono oggi la delega fiscale e la rottamazione che deve fare il suo corso, le istanze sono state presentate entro il 30 giugno, l'Agenzia delle entrate deve entro settembre mandare la proposta e poi si devono fare i pagamenti", ha detto a margine dei lavori sulla delega in commissione Finanze al Senato. "L'esistente è questo - ha aggiunto -, io oltre questo non vado". Intanto la relatrice della delega fiscale Antonella Zedda (FdI) al termine della seduta della commissione Fiscale sul provvedimento spiega: "Le loro richieste (dell'opposizione, ndr) erano di ulteriori audizioni che noi abbiamo concesso e fatto lunedì, peraltro con l'opposizione assente. Abbiamo il termine per gli emendamenti alle 12 di venerdì. Abbiamo due convocazioni di discussione generale per oggi nel primo pomeriggio alle 13.30 e poi in notturna dalle 20". "Considerando che ieri l'opposizione ci ha fatto perdere tutta la giornata, la discussione generale si deve fare, quindi abbiamo proposto un ampliamento dei tempi della discussione generale dalle 20 di oggi: ci sarà il governo, ci sarà il relatore, speriamo che ci siano anche le opposizioni, perché in commissione hanno detto che non sarebbero venuti. Speriamo che ci siano".