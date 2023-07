Legittimo stop risarcimenti Germania per crimini nazisti

Non è illegittima l'estinzione delle procedure esecutive nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni per crimini di guerra durante la seconda guerra mondiale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza depositata oggi che ha ritenuto come l'estinzione delle procedure pendenti da parte dei familiari delle vittime sia compensata "dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato".