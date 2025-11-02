Domenica 2 Novembre 2025

E l’Europa resta immobile

Agnese Pini
E l’Europa resta immobile
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovanni Galeone mortoOmicidio MessinaBattaglia di ProvorskTreno InghilterraSinner Aliassime
Acquista il giornale
Ultima ora'Legge di guerra Usa non si applica a raid contro narcos'
2 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. 'Legge di guerra Usa non si applica a raid contro narcos'

'Legge di guerra Usa non si applica a raid contro narcos'

L'amministrazione Trump informa il Congresso, 'continueremo'

L'amministrazione Trump informa il Congresso, 'continueremo'

L'amministrazione Trump informa il Congresso, 'continueremo'

Il Dipartimento di Giustizia ha comunicato al Congresso che il presidente Donald Trump può continuare i suoi raid contro presunti trafficanti di droga in America Latina — e non è vincolata dalla War Powers Resolution del 1973, che richiede l'approvazione del parlamento per proseguire operazioni militari ostili oltre il termine di 60 giorni. Un termine che scade lunedì, dopo che l'amministrazione ha informato il Congresso il 4 settembre di aver condotto il primo attacco contro una presunta imbarcazione di narcotrafficanti nei Caraibi due giorni prima.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaDonald Trump