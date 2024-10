Legambiente, Padova è la città dove si va di più in bici

Padova è la città d'Italia dove si va più in bicicletta, seguita da Piacenza al secondo posto e da Bolzano al terzo. E' questo il podio del Giretto d'Italia, l'iniziativa di Legambiente che premia i Comuni e le aziende più impegnati sulla mobilità sostenibile, giunto quest'anno alla 14/a edizione. Il Giretto si è svolto quest'anno durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, dal 16 al 22 settembre, e ha visto la partecipazione di 22 comuni sopra i 15 mila abitanti e 17 aziende. Legambiente ha installato 154 checkpoint per il calcolo degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. In totale, sono stati registrati oltre 39 mila passaggi con biciclette e monopattini elettrici. La classifica finale dei passaggi vede in testa Padova (7251 passaggi), quindi Piacenza (5046), Bolzano (3227), Ravenna (3048), Monza (2857), Torino (2548), Faenza (2360), Pesaro (2258), Trento (1881), Fano (1651), Carpi (1073), Bologna (887), Pavia (802), Chiavari (593), Udine (442), Collegno (435), Firenze (389), Roma (343), Jesi (246), Milano (158), Rivoli (93), Alessandria (67). Fra le aziende, al primo posto si è classificata la milanese Tecne Spa del Gruppo Autostrade per l'Italia, al secondo l'Azienda Ulss 6 Euganea della provincia di Padova e al terzo la torinese Synesthesia srl Sb. Con 12 aziende partecipanti, Padova si distingue anche per il più alto numero di realtà aziendali che hanno colto la sfida del Giretto. L'Emilia-Romagna (quattro comuni e due aziende), la Lombardia e il Piemonte, ciascuna con quattro comuni e un'azienda, sono le regioni italiane che hanno maggiormente contribuito. Dopo Piacenza (4,89%), è Faenza (Ravenna) il comune che si piazza al secondo posto tra le città con il più alto numero di spostamenti sostenibili in rapporto alla popolazione residente (4,01%), seguito da Padova (3,50%). Padova si distingue per aver prediletto più di tutti la bicicletta (6787 passaggi in bici), mentre Bolzano, con 1022 passaggi, i mezzi di micromobilità elettrica.