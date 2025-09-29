Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Legali Margherita, è a lei che toccava il 25% di 'Dicembre'
29 set 2025
Legali Margherita, è a lei che toccava il 25% di 'Dicembre'

"Testamento dimostra che a John doveva andare quota minoritaria"

Il testamento di Gianni Agnelli dimostra come la disposizione con cui l'Avvocato "aveva destinato al nipote John Elkann la propria quota del 25% della Dicembre non rappresentasse la sua ultima e definitiva volontà" mentre "al contrario emerge come al nipote sarebbe dovuta spettare soltanto una partecipazione minoritaria, mentre quella a lui riconducibile doveva spettare al figlio Edoardo, tragicamente scomparso nel 2000, e, in mancanza, ai suoi eredi legittimi, ossia Margherita Agnelli e Marella Caracciolo". E' quanto dichiarano gli avvocati Dario Trevisan e Valeria Proli, legali di Margherita Agnelli.

