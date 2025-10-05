Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

Agnese Pini
Il promemoria laico per la pace
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaza newsAccensione riscaldamentiGuerra UcrainaPensioniRitiro SinnerElezioni Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraLegali Flotilla, 'domani via da Israele 170 attivisti'
5 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Legali Flotilla, 'domani via da Israele 170 attivisti'

Legali Flotilla, 'domani via da Israele 170 attivisti'

Gli avvocati: 'Non sono stati forniti nomi e nazionalità'

Gli avvocati: 'Non sono stati forniti nomi e nazionalità'

Gli avvocati: 'Non sono stati forniti nomi e nazionalità'

Il servizio penitenziario israeliano (Ips) ha informato gli avvocati di Adalah dell'intenzione di espellere domani circa 170 partecipanti alla Global Sumud Flotilla, senza fornire dettagli come nomi, nazionalità o destinazioni. Lo rende noto il team legale internazionale che assiste gli attivisti detenuti in Israele.

"Questo fa seguito all'espulsione di circa 170 partecipanti avvenuta ieri e oggi - aggiungono gli avvocati di Adalah - la maggior parte dei quali è stata trasferita in aereo a Istanbul, mentre gruppi più piccoli sono stati portati in Italia e Spagna".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Flotilla