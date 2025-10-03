Legali Flotilla, 'alcuni attivisti in sciopero della fame'

Gli attivisti della Flotilla detenuti in Israele "vengono trasferiti nella prigione di Saharonim, vicino alla prigione di Ketsiot, ad eccezione di quelli della barca dei Marinette, intercettati oggi. Diversi, tra cui il nostro vicepresidente Alexis Deswaef, si sono rifiutati di firmare documenti che riconoscevano falsamente un 'ingresso illegale' in territorio israeliano e hanno iniziato uno sciopero della fame. È prevista un'udienza presso la prigione". Lo fa sapere l'International Federation for Human Rights, di cui fa parte Adalah, il team giuridico della Flotilla.