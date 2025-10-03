Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraLegali Flotilla, 'alcuni attivisti in sciopero della fame'
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Legali Flotilla, 'alcuni attivisti in sciopero della fame'

Legali Flotilla, 'alcuni attivisti in sciopero della fame'

'Diversi hanno rifiutato firma ammissione di ingresso illegale'

'Diversi hanno rifiutato firma ammissione di ingresso illegale'

'Diversi hanno rifiutato firma ammissione di ingresso illegale'

Gli attivisti della Flotilla detenuti in Israele "vengono trasferiti nella prigione di Saharonim, vicino alla prigione di Ketsiot, ad eccezione di quelli della barca dei Marinette, intercettati oggi. Diversi, tra cui il nostro vicepresidente Alexis Deswaef, si sono rifiutati di firmare documenti che riconoscevano falsamente un 'ingresso illegale' in territorio israeliano e hanno iniziato uno sciopero della fame. È prevista un'udienza presso la prigione". Lo fa sapere l'International Federation for Human Rights, di cui fa parte Adalah, il team giuridico della Flotilla.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Flotilla