Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina RussiaVon der LeyenGaza IsraeleFlotillaAttacco a Doha
Acquista il giornale
Ultima oraLegali familiari Sara denunciano la madre del femminicida
10 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Legali familiari Sara denunciano la madre del femminicida

Legali familiari Sara denunciano la madre del femminicida

Esposto a Pm Messina per favoreggiamento e concorso morale

Esposto a Pm Messina per favoreggiamento e concorso morale

Esposto a Pm Messina per favoreggiamento e concorso morale

I legali della famiglia di Sara Campanella, vittima di femminicidio, hanno depositato alla Procura di Messina una denuncia nei confronti di Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, omicida reo confesso che si è suicidato nel carcere di Gazzi. Gli avvocati ipotizzano i reati di favoreggiamento e di concorso morale nella commissione del reato. Nella querela hanno allegato i messaggi che madre e figlio si erano scambiati su WhatsApp.

Secondo i legali della famiglia Campanella, Daniela Santoro dopo l'omicidio avrebbe anche aiutato il figlio a fuggire e a nascondersi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FemminicidioGiustizia