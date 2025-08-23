Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
Ultima oraLega,è problema chiuso se Macron smentisce invio truppe Ue
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Lega,è problema chiuso se Macron smentisce invio truppe Ue

Lega,è problema chiuso se Macron smentisce invio truppe Ue

"Lasciamo lavorare Trump e chi vuole davvero la pace"

"Lasciamo lavorare Trump e chi vuole davvero la pace"

"Lasciamo lavorare Trump e chi vuole davvero la pace"

"Se Macron smentisce la volontà di invitare soldati europei a combattere in Ucraina, problema chiuso. E continuare a tirare in ballo l'ombrello nucleare europeo, eserciti europei, missili e bazooka europei non aiuta in questo momento: lasciamo che gli spiragli di pace vadano avanti, lasciamo lavorare Trump e chi vuole davvero la pace". Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, dopo la convocazione dell'ambasciatrice italiana a Parigi da parte dell'Eliseo per le ultime dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sul presidente Macron.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina