Lega, Ursula vuol riarmare Ue ma urgente lavorare per pace

"Ursula Von der Leyen dice che è 'urgente riarmare l'Europa', Macron parla di 'invio di truppe' in Ucraina. Per la Lega invece è urgente lavorare per la pace. L'Occidente intero ha il dovere di evitare a tutti i costi il rischio di una Terza Guerra Mondiale, bene fa il governo italiano a cercare di tenerlo unito e il presidente Trump, con responsabilità e pragmatismo, a spingere tutti in questa direzione". Così in un post su Instagram la Lega.