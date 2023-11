Lega propone 3 emendamenti alla manovra, 2600 dall'opposizione

La Lega ha presentato tre emendamenti alla Legge di Bilancio, come confermato all'ANSA da fonti della Lega, precisando che si tratta di emendamenti non onerosi. In maggioranza era stato concordato di non presentare emendamenti sulla manovra. Dalle opposizioni, invece, sono arrivate una valanga di modifiche: in totale oltre 2600. Nel dettaglio, 1103 sono del Pd, 945 del M5s, 330 di AVS, circa 150 di Italia viva (tutti mirati su alcuni temi, come ha sottolineato il gruppo, citando ad esempio il dissesto idrogeologico, 18 App, la cosiddetta fuga dei cervelli) e 91 di Azione, nuova componente del gruppo Misto.