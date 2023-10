Lega interroga, Zaki può risvegliare cellule dormienti?

Il deputato della Lega Luca Toccalini, in un'interrogazione al Premier, al Guardasigilli e al Ministro dell'Interno, afferma che le "gravi dichiarazioni" di Patrick Zaki, che dopo gli attacchi di Hamas ha definito "serial killer" il Premier israeliano Benjamin Netanyahu, "benché seguite da precisazioni e correttivi, a parere dell'interrogante possono rappresentare un inno alla violenza e fomentare eventuali cellule terroristiche dormienti in Italia". Per questo, chiede quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di garantire la sicurezza nazionale e prevenire e contrastare il rischio di una attivazione di cellule terroristiche.