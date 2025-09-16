Martedì 16 Settembre 2025

16 set 2025
Lega, fondi difesa siano per sicurezza interna non per armi

Presidiare treni, stazioni, mezzi pubblici, scuole, strade

Le maggiori spese per la Difesa dovranno essere usate per la sicurezza interna. Obiettivo: presidiare e controllare treni, stazioni, mezzi pubblici, scuole e strade, non per inviare soldati italiani o per comprare armi e mezzi da usare all'estero. È la posizione della Lega, ribadita durante il Consiglio federale presieduto da Matteo Salvini.

Lo riferisce una nota della Lega durante la riunione e aggiungendo che il ministro dell'Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti è in collegamento ed è intervenuto per "illustrare il processo di approvazione della legge di bilancio".

