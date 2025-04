Lega: Disegno di legge sui salari per adeguarli all'inflazione

I dati Istat sui salari certificano un rendimento inferiore dell'8% rispetto a gennaio 2021, nonostante un aumento tendenziale del 4%. Sappiamo che è necessario intervenire ed è per questo che nei prossimi giorni presenteremo un nostro disegno di legge sui salari. Un tema che per la Lega è prioritario e al centro dell'azione politica del partito, che proprio meno di un mese fa ha approvato nel corso del Congresso a Firenze la mozione sui salari, con proposte concrete per adeguarli all'inflazione e stimolare i rinnovi dei contratti nazionali. Come Lega, stiamo lavorando per affrontare con urgenza la questione, con l'obiettivo di sostenere i lavoratori italiani, le famiglie e dare loro maggiori certezze economiche. Porteremo in Parlamento le nostre proposte per garantire retribuzioni adeguate, eque e trasparenti. Affrontare la questione dei salari bassi con posizioni ideologiche non è la strada giusta". Lo affermano il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e la deputata della Lega Tiziana Nisini, responsabile del dipartimento lavoro del partito.