Lega, Crippa, no al controllo fiscale sui conti correnti

"Io non sono a favore di mettere le mani nei conti correnti della gente, ma vediamo cosa ci sarà scritto nella manovra. Non penso si vada in quella direzione". Così il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, commenta l'ipotesi, emersa da una bozza, che la legge di bilancio possa prevedere una misura per consentire al fisco di accedere direttamente ai conti correnti, per verificarne la disponibilità, prima di effettuare un pignoramento. "Questa cosa dove sta scritta? C'è il testo della legge di bilancio? No, ci sono voci che si rincorrono, vediamo il testo - frena Crippa parlando in Transatlantico alla Camera -. Secondo me andare a fare i prelievi forzosi nei conti correnti non è nei nostri valori e nei nostri principi. Salvini parla di pace fiscale...".