Lega contro il piano di riarmo Ue: mozione per rivedere i provvedimenti

Nella mozione sui dazi che la Lega proporrà "in tutti gli organismi politici in cui è presente" - oltre all'impegno a "rivedere" alcuni provvedimenti dell'Ue - c'è quello contro il piano di riarmo Ue. L'impegno è a "rappresentare in ogni sede opportuna, la propria ferma opposizione all'attuazione del PianoReArm Europe" chiedendo che "le risorse previste siano invece indirizzate verso altre priorità di interesse pubblico". La mozione, spiegano fonti della Lega, sarà presentata in tutti gli enti locali e a Bruxelles, mentre a Roma "servirà da spunto di riflessione con gli alleati per arrivare a una sintesi comune all'insegna del buonsenso e della critica costruttiva alla burocrazia europea".