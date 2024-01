Lega, assicuriamo un futuro ai balneari e alle loro famiglie

La Lega, come da anni, è impegnata in questi giorni per garantire diritti e un futuro a migliaia di lavoratori e imprenditori del commercio ambulante e del settore balneare. Non ci arrendiamo a chi, in nome dell'Europa, ha cercato di svalutare il lavoro e i sacrifici di tanti italiani. Questo è quanto afferma una nota della Lega.