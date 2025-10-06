Lunedì 6 Ottobre 2025

Ultima oraLecornu ha rassegnato dimissioni a Macron che accetta
6 ott 2025
Lecornu ha rassegnato dimissioni a Macron che accetta

Diventa il premier più breve della storia francese

Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l'Eliseo.

Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea.

Lasciando Matignon (la sede del governo, ndr,) 27 giorni dopo la sua nomina, scrive Le Figaro, Lecornu diventa il primo ministro con il mandato più breve della storia. (ANSA-AFP).

