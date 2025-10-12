Domenica 12 Ottobre 2025

Lecornu, 'governo di scopo, varare manovra finanziaria'

'Conta soltanto una cosa: l'interesse del Paese'

Sébastien Lecornu ha scritto questa sera su X un post per affermare che "è stato nominato questa sera un governo di scopo, per dare una manovra finanziaria alla Francia entro fine anno". Il primo ministro, dopo il varo del suo secondo esecutivo, ha scritto: "Ringrazio le donne e gli uomini che si impegnano in questo governo in tutta libertà al di là degli interessi personali e di parte. Conta soltanto una cosa: l'interesse del Paese".

