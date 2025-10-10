Lecornu, farò di tutto per dare alla Francia un bilancio

"Accetto - per dovere - la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell'anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali". Lo scrive in un messaggio su X Sébastien Lecornu dopo la riconferma a Matignon. "Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l'immagine della Francia e per i suoi interessi".