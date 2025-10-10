Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima oraLecornu, farò di tutto per dare alla Francia un bilancio
10 ott 2025
Lecornu, farò di tutto per dare alla Francia un bilancio

"Accetto - per dovere - la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell'anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali". Lo scrive in un messaggio su X Sébastien Lecornu dopo la riconferma a Matignon. "Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l'immagine della Francia e per i suoi interessi".

