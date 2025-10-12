Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaetano MaranzanoBonus casa in manovraGuerra in UcrainaPatrimonio Diane KeatonBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraLecornu 2 conferma Economia e Esteri, nomina prefetto a Interni
12 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Lecornu 2 conferma Economia e Esteri, nomina prefetto a Interni

Lecornu 2 conferma Economia e Esteri, nomina prefetto a Interni

Ex presidente Ferrovie al Lavoro, restano anche Dati e Darmanin

Ex presidente Ferrovie al Lavoro, restano anche Dati e Darmanin

Ex presidente Ferrovie al Lavoro, restano anche Dati e Darmanin

Non cambiano i ministri dell'Economia, Roland Lescure, e degli Esteri, Jean-Noël Barrot, nel nuovo governo di Sébastien Lecornu, secondo quanto annunciato stasera dopo un colloquio di poco meno di tre ore del premier con Macron. Il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, è nominato ministro degli Interni al posto di Bruno Retailleau, capo dei Républicains che hanno deciso di non entrare a far parte del Lecornu 2. L'ex ministra del Lavoro Catherine Vautrin passa alla Difesa, conferma per Gérald Darmanin alla Giustizia e per Rachida Dati alla Cultura, novità al Lavoro che sarà guidato dall'ex presidente delle Ferrovie-Jean-Pierre Farandou.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata