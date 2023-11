Lecce e Milan pareggiano 2-2 nel campionato di calcio

Lecce-Milan 2-2 (0-2) Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba (18' st Blin), Ramadani, Rafia (12' st Gonzalez); Strefezza (18' st Sansone), Krstovic (18' st Piccoli), Banda (42' st Venuti) (21 Brancolini, 40 Samooja, 26 Smajlovic, 59 Touba, 55 Demaku, 25 Gallo, 10 Oudin, 18 Berisha, 45 Burnete, 19 Listkowski). All.: D'Aversa. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (1' st Musah), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega (26' st Florenzi), Krunic, Reijnders; Chukwueze (34' st Jovic), Giroud, Leao (10' pt Okafor) (83 Mirante, 69 Nava, 82 Simic, 95 Bartesaghi, 7 Adli, 8 Loftus-Cheek, 18 Romero). All.: Pioli. Arbitro: Abisso di Palermo. Reti: nel pt 28' Giroud, 35' Rejinders, nel st 21' Sansone, 25' Banda, Angoli: 3-1 per il Lecce. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Theo Hernandez, Ramadani, Strefezza, Florenzi per gioco falloso, Musah, Piccoli, Gonzalez per comportamento non regolamentare. Espulsi: Giroud per proteste (doppio giallo). Note: Spettatori 26.484 (21.246 abbonati) per un incasso totale di 630.716 euro.