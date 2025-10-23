Leader Ue verso ok a Commissione per proposta asset russi

I leader Ue, a quanto si apprende, si apprestano in serata a concedere alla Commissione europea il mandato politico - con il sostegno di 26 Paesi e senza l'appoggio dell'Ungheria - per elaborare la proposta legale sull'utilizzo degli asset russi congelati a sostegno dell'Ucraina. Tuttavia, la posizione del Belgio rimane prudente, vincolata a garanzie giuridiche precise. L'obiettivo di oggi - sempre a quanto si apprende - è ottenere il mandato politico che consenta di mettere sul tavolo un testo formale a dicembre. Il via libera è atteso in tarda serata dopo la discussione anche con la presidente della Bce Christine Lagarde.

Il premier belga Bart De Wever insiste per inserire nelle conclusioni del vertice alcune precisazioni sul funzionamento del meccanismo di garanzie, chiedendo un calendario realistico e garanzie che il Belgio - che attraverso Euroclear detiene la quota principale degli asset russi congelati - non risulti esposto a rischi legali. Ottenuto il mandato dei governi, Bruxelles potrà iniziare il lavoro tecnico e giuridico e presentare una proposta entro il prossimo vertice Ue del 18 dicembre.