Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
23 ott 2025
Leader Ue, inserire clausola revisione a target clima 2040

I leader europei sottolineano la necessità di introdurre una "clausola di revisione" all'obiettivo climatico al 2040. Lo si legge nelle conclusioni relative alla competitività adottate dal Consiglio europeo a Bruxelles. I Ventisette invitano la Commissione Ue a "sviluppare ulteriormente le condizioni necessarie per sostenere l'industria e i cittadini europei nel raggiungimento dell'obiettivo" climatico intermedio. E "si aspettano che la Commissione e i co-legislatori portino avanti tempestivamente i lavori" sul dossier.

