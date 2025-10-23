Leader Ue, inserire clausola revisione a target clima 2040

I leader europei sottolineano la necessità di introdurre una "clausola di revisione" all'obiettivo climatico al 2040. Lo si legge nelle conclusioni relative alla competitività adottate dal Consiglio europeo a Bruxelles. I Ventisette invitano la Commissione Ue a "sviluppare ulteriormente le condizioni necessarie per sostenere l'industria e i cittadini europei nel raggiungimento dell'obiettivo" climatico intermedio. E "si aspettano che la Commissione e i co-legislatori portino avanti tempestivamente i lavori" sul dossier.