Leader Ue e Zelensky, 'negoziati da attuale linea contatto'

"Sosteniamo con forza la posizione del presidente Trump secondo cui i combattimenti devono cessare immediatamente e l'attuale linea di contatto deve costituire il punto di partenza dei negoziati". E' quanto si legge in un passaggio della dichiarazione congiunta di Volodymyr Zelensky, dei vertici Ue e dei leader europei parte della Coalizione dei Volenterosi. Allo stesso, tempo, i leader ricordano che "rimaniamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza".