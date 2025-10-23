Leader Ue, avanti riesame norme su stop a benzina e diesel

I leader Ue accolgono "con favore l'intenzione della Commissione europea di portare avanti" già entro la fine di quest'anno "la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 per l'automotive - che prevede lo stop nel 2035 alle vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel - e chiedono "la rapida presentazione della proposta tenendo conto della neutralità tecnologica". Lo si legge nel paragrafo delle conclusioni del vertice Ue dedicate alla competitività.
