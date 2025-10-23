Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaVideo LouvreScommesse NbaCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraLeader Ue, avanti riesame norme su stop a benzina e diesel
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Leader Ue, avanti riesame norme su stop a benzina e diesel

Leader Ue, avanti riesame norme su stop a benzina e diesel

'La neutralità tecnologica guidi revisione su auto'

'La neutralità tecnologica guidi revisione su auto'

'La neutralità tecnologica guidi revisione su auto'

I leader Ue accolgono "con favore l'intenzione della Commissione europea di portare avanti" già entro la fine di quest'anno "la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 per l'automotive - che prevede lo stop nel 2035 alle vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel - e chiedono "la rapida presentazione della proposta tenendo conto della neutralità tecnologica". Lo si legge nel paragrafo delle conclusioni del vertice Ue dedicate alla competitività.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Commissione Europea