Sabato 1 Novembre 2025

1 nov 2025
Leader siriano Sharaa si recherà a Washington a novembre

'Aderirà alla coalizione internazionale contro l'Isis'

L'inviato statunitense per la Siria ha dichiarato che il presidente siriano Ahmed al-Sharaa si recherà a Washington per firmare un accordo per unirsi a un'alleanza internazionale guidata dagli Stati Uniti contro lo Stato Islamico. Alla domanda dei giornalisti a margine del Manama Dialogue in Bahrein se Ahmed al-Sharaa si recherà a Washington questo mese, Tom Barrack ha risposto "sì", aggiungendo che Sharaa "auspicabilmente" aderirà alla Coalizione Globale per Sconfiggere l'Isis.

