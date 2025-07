Vertice di centrodestra sulle Regionali a Palazzo Chigi. Nella sede di governo sono presenti i leader di maggioranza, la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi, per la riunione convocata per affrontare il tema dei candidati governatori alle prossime elezioni in Veneto, Toscana, Puglia, Campania, Marche e Valle d'Aosta.