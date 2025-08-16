Giovedì 14 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

La lezione di Monaco 1938
16 ago 2025
Leader europei, 'pressioni su Mosca finché in Ucraina si muore'

"Finché continueranno le uccisioni in Ucraina, siamo pronti a continuare a esercitare pressione sulla Russia. Continueremo a rafforzare le sanzioni e le misure economiche più ampie per esercitare pressione sull'economia di guerra russa, fino a quando non ci sarà una pace giusta e duratura". Lo affermano i leader europei nella loro dichiarazione congiunta dopo il vertice in Alaska tra Donald Trump e Putin. "L'Ucraina può contare sulla nostra incrollabile solidarietà mentre lavoriamo per una pace che salvaguardi gli interessi vitali di sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa - vi si legge -. Il nostro sostegno all'Ucraina continuerà".

