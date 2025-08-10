Leader europei, 'no a modifiche confini Kiev con la forza'

Sabato 9 Agosto 2025

Bruno Vespa
10 ago 2025
Dichiarazione di Meloni, Macron, Merz, Tusk, von der Leyen,Stubb

Dichiarazione di Meloni, Macron, Merz, Tusk, von der Leyen,Stubb

"Restiamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza. L'attuale linea di contatto dovrebbe essere il punto di partenza dei negoziati". Lo scrivono in una dichiarazione congiunta sulla pace per l'Ucraina il presidente francese Emmanuel Macron, la premier Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro polacco Donald Tusk, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente finlandese Stubb in vista dell'incontro programmato tra Donald Trump e Vladimir Putin.

