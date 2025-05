Leader europei discutono con Trump su Ucraina: focus su cessate il fuoco e sanzioni

I leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia hanno parlato telefonicamente ieri sera con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un giorno prima della telefonata, attesa per oggi, tra il presidente degli Stati Uniti e il capo del Cremlino per cercare di porre fine al conflitto in Ucraina: lo ha affermato Downing Street.

I capi di Stato e di governo "hanno discusso della situazione in Ucraina e del costo catastrofico della guerra per entrambe le parti", ha affermato in una nota un portavoce dell'ufficio di Keir Starmer.

"Prima della telefonata tra il presidente Trump e il presidente Putin (attesa per lunedì), i leader hanno discusso della necessità di un cessate il fuoco incondizionato e della necessità che il presidente Putin prenda sul serio i colloqui di pace", ha aggiunto.

Dopo il fallimento dei colloqui tra Kiev e Mosca svoltisi venerdì in Turchia, i capi di Stato e di governo "hanno discusso anche dell'uso di sanzioni se la Russia non si impegna seriamente in un cessate il fuoco e in colloqui di pace", secondo Downing Street.