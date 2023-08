Le scorte di gas superano il 90% in Italia oltre 176 TWh

Le scorte di gas naturale hanno superato il 90% della capacità di stoccaggio in Italia a 176,12 TWh. E' quanto emerge dai dati aggregati (Agsi) della piattaforma Gie (Gas Infrastructure Europe), aggiornati allo scorso 14 agosto. Una settimana prima i depositi di gas italiani erano pieni all'88,83% con 173,4 TWh. In Europa (89,75% a 1.017,98 TWh) si sono superati i mille TWh, con la Germania in prima fila a 230,29 TWh (91,92%), seguita dall'Italia e dall'Olanda (92,57% a 131,83 TWh) e dalla Francia (82,87% a 112,98 TWh).