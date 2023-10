Le scorte di gas oltre il 97% in Italia e nell'Unione Europea

Le scorte di gas hanno superato il 97% della capacità di stoccaggio in Italia e nell'Ue. E' quanto si legge nei dati diffusi dalla piattaforma Agsi di Gie, l'Associazione europea dei gestori delle reti del gas. Allo scorso 8 ottobre nell'Ue risultano stoccati 1.103,19 TWh di gas, pari al 97,01% della capacità complessiva. In Italia le scorte sono al quota 190,24 TWh, pari al 97,22% della capacità dei serbatoi. Prima per stoccaggi è come sempre la Germania (97,28% a 247,33 TWh), e terzi i Paesi Bassi (96,68% a 137,68 TWh). Segue la Francia (95,82% a 128,33 TWh).