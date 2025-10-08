Le Pen, 'ora basta, la farsa è durata abbastanza'

"Censuro tutto. Adesso, basta. La farsa è durata abbastanza. Fischiamo la fine della ricreazione": la responsabile del Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, a margine di una visita al summit degli allevatori a Cournon-d'Auvergne, si mostra più che mai contraria alle attuali consultazioni di Sébastien Lecornu per trovare una via d'uscita all'attuale crisi politica che attraversa la Francia e torna ad invocare elezioni anticipate "assolutamente inevitabili".
