Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Ultima ora
Ultima oraLe Pen, 'ora basta, la farsa è durata abbastanza'
8 ott 2025
Le Pen, 'ora basta, la farsa è durata abbastanza'

'Censuro tutto. Ritorno alle urne inevitabile'

'Censuro tutto. Ritorno alle urne inevitabile'

'Censuro tutto. Ritorno alle urne inevitabile'

"Censuro tutto. Adesso, basta. La farsa è durata abbastanza. Fischiamo la fine della ricreazione": la responsabile del Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, a margine di una visita al summit degli allevatori a Cournon-d'Auvergne, si mostra più che mai contraria alle attuali consultazioni di Sébastien Lecornu per trovare una via d'uscita all'attuale crisi politica che attraversa la Francia e torna ad invocare elezioni anticipate "assolutamente inevitabili".

