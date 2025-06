Le Pen, 'ho chiesto a Bardella di prepararsi a Eliseo 2027'

Marine Le Pen ha ''chiesto'' al suo delfino nonché attuale presidente del Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, di ''prepararsi'' all'''eventualità'' di candidarsi al suo posto nella corsa all'Eliseo del 2027, nel caso in cui lei non potesse per problemi giudiziari.

In un'intervista a Valeurs Actuelles, l'esponente di RN - già per tre volte candidata sconfitta all'Eliseo - dice di avere ''accettato l'ipotesi che non mi possa ricandidare. Jordan ha accettato la possibilità che debba riprendere la Fiamma. Gli ho chiesto io stessa di riflettere e prepararsi a questa eventualità", puntualizza Le Pen, che a fine marzo è stata condannata a cinque anni di ineleggibilità, con effetto immediato, nel caso della frode alle casse del Parlamento europeo. Il processo di secondo grado dovrebbe tenersi nei prossimi mesi dinanzi alla Corte d'appello di Parigi, chiamato a pronunciare il verdetto ''nell'estate 2026".