Le novità Rai 2025: da Leopardi a Montecristo, fiction e miniserie imperdibili

Le fiction e le miniserie tv sono il piatto forte della programmazione della Rai che continua, tra titoli inediti e conferme, ad essere una garanzia per gli ascolti della prima serata. Il 2025 si apre con una stagione ricca di novità e attesi ritorni.

Rai1 dà il via al nuovo anno con Leopardi - Il poeta dell'Infinito, una miniserie in due puntate dedicata al celebre poeta italiano. Diretta da Sergio Rubini e presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, con un cast di alto livello che include Leonardo Maltese (Leopardi), Alessio Boni e Alessandro Preziosi e Giusy Buscemi.

Il 9 gennaio torna la nuova stagione della fiction che mescola l'ecologia ambientale al giallo poliziesco tra le montagne, Un Passo dal Cielo, girata tra le Dolomiti venete: nell'ottava stagione al fianco dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi - interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello - ritroviamo il misterioso Nathan (Marco Rossetti). Ad aiutarlo a scoprire le proprie origini potrebbe essere il ricercatore Stephen Anderssen (Raz Degan), trasferitosi a San Vito di Cadore con una squadra di scienziati per salvare un ghiacciaio.

Dal 12 gennaio ecco la terza stagione di Mina Settembre, che continua a raccontare le vicende dell'assistente sociale partenopea, interpretata da Serena Rossi, alle prese con i suoi casi e la sua vita privata. Ritroviamo Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Maurisa Laurito nei panni di Zia Rosa, new entry Luca Ward.

Il 13 gennaio debutta su Rai1 la fiction evento Il Conte di Montecristo, nuova rilettura di Dumas e grande coproduzione internazionale a guida italiana diretta dal premio Oscar¸ Bille August, con Sam Claflin, Jeremy Irons e i nostri Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas. Il giorno dopo torna Black Out - Vite sospese, il thriller con Alessandro Preziosi che racconta i segreti di un gruppo di persone isolate in un hotel di montagna durante una tempesta.

Il 29 gennaio Elena Sofia Ricci tornerà protagonista con La farfalla impazzita, tratta dalla storia vera di Giulia Spizzichino, unica sopravvissuta della sua famiglia all'eccidio delle Fosse Ardeatine.