Le Maschere del Teatro, 5 premi a Sarabanda di Andò

Premio per il miglior spettacolo di prosa a Re Lear, con la regia di Gabriele Lavia, Giuliana De Sio migliore attrice protagonista, Fabrizio Gifuni migliore interprete di monologo e grandi riconoscimenti per Sarabanda che si distingue in ben 5 categorie: migliore regia a Roberto Andò, migliore attore non protagonista a Elia Schilton, migliori musiche a Pasquale Scialò e i riconoscimenti di miglior scenografo e migliori luci a Gianni Carluccio, per una produzione realizzata in sinergia tra Teatro di Napoli, Teatro Nazionale di Genova e Biondo di Palermo.

E un tris di riconoscimenti arriva a Ho paura torero, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano: lo spettacolo si aggiudica il migliore attore protagonista per Lino Guanciale, migliore attrice non protagonista per Sara Putignano e migliore costumista per Gianluca Sbicca.

Sono questi alcuni dei 13 riconoscimenti de Le Maschere del Teatro Italiano 2025, assegnati questa sera sul palcoscenico del Teatro Argentina di Roma per premiare il meglio degli spettacoli e degli artisti della passata stagione.

Una delegazione dei finalisti, dei vincitori dei Premi Speciali e la giuria del Premio guidata dal presidente, Gianni Letta sono stati ricevuti in mattinata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.