Le Figaro su Meloni, 'un anno di rivoluzione senza fretta'

"Giorgia Meloni, un anno di rivoluzione senza fretta" titola in prima pagina Le Figaro, con una foto della premier e due intere pagine all'interno. "Prudente, attenta a non rinchiudersi in vane polemiche - scrive il quotidiano francese - Giorgia Meloni non preoccupa più. Alla fine di un anno di potere, la dirigente venuta dall'estrema destra è riuscita nella sua operazione di normalizzazione, sulla scena internazionale come nell'opinione degli italiani".