1 ott 2025
Le due mozioni di sfiducia a von der Leyen al voto il 9 ottobre

Lunedi 6/10 il dibattito combinato in Aula, il voto giovedì

L'Eurocamera voterà le due mozioni di sfiducia alla Commissione von der Leyen, presentate dalla Sinistra Ue e dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, giovedì 9 ottobre a mezzogiorno a Strasburgo. Lo riferiscono fonti parlamentari a Bruxelles. La conferenza dei capigruppo ha infatti deciso di calendarizzare un unico dibattito su entrambe le mozioni lunedì 6 ottobre, durante l'apertura dei lavori della plenaria. Il voto si terrà invece giovedì con la sfiducia presentata dai Patrioti che andrà al voto per prima, seguita subito da quella della Sinistra Ue.

