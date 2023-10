Le chat più usate dagli italiani, WhatsApp, Messenger e Telegram.

Secondo l'analisi condotta dall'esperto di social media Vincenzo Cosenza su dati Audicom, gli italiani usano principalmente WhatsApp, Messenger e Telegram. Tra le app di messaggistica più di nicchia ci sono Skype e Discord. La base degli utenti ha un'età compresa tra i 18 e i 74 anni. Il 78,5% degli italiani ha WhatsApp, che nel 2022 è stata usata da 33,8 milioni di persone, con un picco a luglio 2023 di 35 milioni. In media, gli utenti hanno usato l'app per 10 ore e 31 minuti al mese. Messenger, altra piattaforma del gruppo Meta, è usata dal 40% della popolazione, con una media di 17,2 milioni di persone, in leggero calo rispetto all'anno precedente (ma gli utenti trattengono l'app per 47 minuti al mese). Telegram è terza, con 15,5 milioni di utenti italiani (36%). "Il suo utilizzo - spiega Cosenza - è diverso da quello delle classiche app di messaggistica: non solo messaggi personali, ma soprattutto gruppi per la scoperta di contenuti, anche ai limiti della legalità". Il tempo medio d'uso è di 2 ore e 12 minuti al mese "probabilmente per la sua natura ibrida di chat e social media". Skype è al quarto posto con 3,2 milioni di utilizzatori medi, seguita da Discord (1,85 milioni). La famiglia delle applicazioni di comunicazione di Google - ossia la nuova app Chat e Meet (Hangouts ha chiuso) - è usata da oltre 4 milioni di italiani. Seguono Kik (1 milione); Signal, l'app più attenta alla sicurezza, con una media di 575.000 utenti nel 2022; Viber con 445.000, Line con 343.000 e WeChat con 192.000 utenti.