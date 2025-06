Le Borse asiatiche in rialzo grazie alla tenuta del mercato del lavoro USA

Le Borse in Asia segnano un rialzo per la prima volta in quattro giorni dopo che i dati hanno mostrato la tenuta del mercato del lavoro statunitense, attenuando i timori che la guerra dei dazi del presidente Donald Trump stia spingendo l'economia mondiale verso un rallentamento.

In Europa, dove alle 6 sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% su alluminio e acciaio, per ora i futures sugli indici sono in rialzo, quello sull'Euro Stoxx 50 sale dello 0,3 per cento.

Intanto Tokyo guadagna lo 0,87%, Hong Kong lo 0,48%, Shanghai lo 0,38 per cento e l'indice Kospi della Corea del Sud ha fatto un balzo del 2,5% dopo che il Paese ha eletto un nuovo presidente, mettendo fine a sei mesi di caos politico.