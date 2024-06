Le banche europee nel mirino in Borsa, Milano cede quasi 3%

Milano continua a perdere terreno con il Ftse Mib che fiora un calo del 3% (Ftse Mib -2,96%) in un listino dove il peso delle banche è maggiore che non altrove. I titoli bancari sono tuttavia in caduta, anche nel resto d'Europa a causa dei timori sui rischi politici legati alla decisione del presidente francese Emmanuel Macron di indire elezioni anticipate dopo la debacle del suo partito alle europee. Tra gli istituti di credito transalpini, che pesano sulla Borsa di Parigi (-2,5%), Socgen segna un calo del 4,5% portando le perdite settimanali al 16%, Bnp Paribas flette del 3,8%, Credit Agricole fa peggio -4,8%. Il listino cancella così di fatto i guadagni del 2024. Fa peggio la tedesca Commerzbank (-5,7%) e non vanno meglio gli istituti di credito italiani con Mps che sfiora un calo del 6% (-5,9%) e Bper in ribasso del 5,4%.