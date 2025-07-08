Le bambine delle sorelle Bertani in concorso a Locarno

L'opera prima Le bambine di Valentina e Nicole Bertani è l'unico film italiano in gara nel concorso ufficiale alla 78/a edizione del Locarno Film Festival in programma dal 6 al 16 agosto. E' una storia su cosa significhi crescere in un mondo in cui gli adulti non vedono realmente i bambini per come sono" spiega il direttore artistico Giona A. Nazzaro presentando il programma. Nel cast Clara Tramontano, Milutin Dapcevic, Jessica Piccolo Valerani, Cristina Donadio, Marianna Folli.

Stando alla sinossi, la storia è ambientata nel 1997: Linda ha 8 anni, pochi denti, una nonna ricchissima e una madre bella, pericolosa e dirompente. Sarà l'incontro con due coetanee, le sorelle Azzurra e Marta, a insegnarle a diventare una bambina. Fra i 17 titoli in corsa per il Pardo d'Oro ci sono fra gli altri anche la commedia sull'intelligenza artificiale Dracula di Radu Jude e Mektoub my love : canto due di Abdellatif Kechiche.

Anche nel concorso di Cineasti del presente c'è un italiano in gara: è Gioia mia, opera prima di Margherita Spampinato : "E' un film che mi ha particolarmente colpito - dice Nazzaro - la storia di un bambino lasciato in Sicilia per passare l'estate dalla nonna. Molti di noi in Italia hanno vissuto questa situazione, qui è raccontata in una maniera così intima e precisa, è bellissimo mi ha fatto pensare al modo in cui lavorava De Sica". Nel cast fra gli altri, Aurora Quattrocchi, Marco Fiore, Camille Dugay, Martina Ziami, Clara Salvo, Renata Sajeva, Concetta Ingrassia.

Fra i titoli italiani fuori concorso, in anteprima mondiale, ci sono Il Vangelo di Giuda di Giulio Base con Rupert Everett e Giancarlo Giannini e Bobò di Pippo Delbono.