Lazio sconfitta a Rotterdam, 3-1 per il Feyenoord.

Una Lazio sorprendentemente non all'altezza, dopo la bella prova di sabato scorso con il Sassuolo, subisce tre gol dal Feyenoord e complica la propria situazione nel girone E di Champions. La vittoria per 3-1 della squadra di Rotterdam è meritata, e 'giustiziere' dei biancocelesti è il bomber messicano Gimenez, seguito da molti grandi club, che segna una doppietta arrivando al totale di 5 gol realizzati contro la Lazio nell'arco di una stagione; ne aveva segnati due all'Olimpico e uno al 'de Kuip' nella doppia sfida di Europa League della scorsa stagione. Le altre reti del match sono state di Zerrouki per il Feyenoord e di Pedro, su rigore, per la Lazio.