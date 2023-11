Lazio e Roma pareggiano 0-0, derby senza gol

Un derby romano, come al solito carico di attese e tensioni, finisce con un pareggio che non giova a nessuna delle due squadre. Più nervosismo che spettacolo nello 0-0 finale, e subito dopo il triplice fischio scoppia una rissa tra Immobile e Paredes, che già si erano scambiati parole pesanti al 91', quando l'attaccante della Lazio aveva reclamato per la mancata concessione di un rigore e l'argentino gli aveva risposto per le rime. Tensione anche tra i tifosi (i giallorossi presenti in Sud e quelli biancocelesti nell'adiacente settore, la Tribuna Tevere), che già prima dell'inizio della partita si erano resi protagonisti in negativo con il lancio di oggetti, bengala e fumogeni. Quanto al campo, il copione della partita è stato lo stesso in entrambi i tempi. Buon inizio della Roma, poi la Lazio che esce alla distanza. Con la differenza che Provedel non ha mai corso seri pericoli, mentre la Lazio recrimina su tre palle gol avute tutte nel primo tempo, e questo dopo che la prima conclusione biancoceleste verso la porta di Rui Patricio sia arrivata solo al 25'. A dimostrazione della scarsa vena degli attaccanti di questa partita, c'è poi il fatto che nel secondo tempo, nonostante una certa supremazia laziale dal 20' in poi, non ci siano state occasioni degne di nota.