L'avvocato dei Poggi, 'i genitori di Chiara sono sconcertati'

"I genitori di Chiara son sconcertati da quello che leggono, è una ferita che non si rimargina mai". Così Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, il fratello di Chiara, fuori dal palazzo di Giustizia di Pavia, dopo le nuove perquisizioni a casa dei genitori di Andrea Sempio, ora indagato per l'omicidio della ragazza, e le indagini nei confronti dell'ex procuratore Mario Venditti. "C'è il tentativo di rilanciare attraverso un meccanismo di sponda un'indagine che ad oggi ha portato solamente conferme sulla responsabilità di Stasi. - ha aggiunto - Siamo nel paradosso dei paradossi. Questo non è un colpo di scena. È una grande vicenda nella quale si ha l'impressione si combatta senza esclusione di colpi".

Invece secondo Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, "i magistrati dimostreranno la fondatezza di queste indagine, ma la gravità dei fatti contestati è inaudita".

De Rensis ha parlato di una ipotesi accusatoria di estrema gravità- "L'indagine che ha portato Stasi in carcere è stata costellata da errori e orrori, come cancellare un alibi. L'indagine di oggi di Pavia e quella di Brescia sono costellate di approfondimenti. Qui si aggiunge, non si toglie. E quando si aggiunge di solito si sbaglia meno".